Temblor en Amazonas: sismo de magnitud 5,6 remeció Condorcanqui, según IGP

El movimiento telúrico se registró en la madrugada del 8 de enero y tuvo su epicentro a 71 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, con una intensidad de III a IV.

Un sismo de magnitud 5,6 se registró la madrugada de este miércoles 8 de enero en la región Amazonas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 00:17 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 71 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el temblor presentó una profundidad de 106 kilómetros, lo que contribuyó a que el impacto en superficie sea moderado. En la localidad de Santa María de Nieva, el sismo alcanzó una intensidad de grado III a IV, siendo percibido por la población, pero sin generar pánico generalizado.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas a consecuencia del evento sísmico. Sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente en la zona para descartar posibles afectaciones en comunidades cercanas al epicentro.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Ante este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró a la población la importancia de mantener la calma y contar con una mochila de emergencia. Asimismo, recomendó alejarse de ventanas u objetos que puedan caer, ubicarse en zonas seguras dentro de las viviendas y evacuar de manera ordenada si las condiciones lo ameritan.