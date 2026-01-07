Senamhi revela aumento de radiación ultravioleta en Perú: ¿Cuáles son los distritos más afectados?

En medio del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reveló que en los últimos días se ha registrado un aumento en los niveles de la radiación ultravioleta en diversas ciudades del territorio nacional.

Desde la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) se mostraron sorprendidos por los números, ya que han sobrepasado los valores que se habían registrado en años anteriores, lo que podría causar un riesgo entre la población.

DISTRITOS MÁS AFECTADOS DE LIMA

Senamhi reveló que en la capital los distritos ubicados en el norte y este son los más afectados con la radiación ultravioleta, ya que los números marcarían entre 9 y 13. Entre las zonas más perjudicadas se encuentran Comas, Puente Piedra, Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos y otras jurisdicciones ubicadas en el cono norte.

Con el propósito de evitar algún tipo de problema, la institución hizo un llamado a los ciudadanos para que puedan tomar las medidas de contingencia correspondientes, como el uso de protectores solares, sombreros de ala ancha y especialmente evitar la exposición a los rayos solares entre el rango de las 9:00 a 4:00 p.m.