Dictan prisión preventiva para menor implicado en asesinato de periodista Fernando Núñez

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra un menor de edad, identificado con las iniciales S. J. J. A., por su presunta participación como autor material del asesinato del periodista Fernando Núñez, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en la región La Libertad. La medida fue adoptada tras el requerimiento del Ministerio Público, en el marco de una investigación por sicariato que sigue avanzando.

Según la tesis fiscal, el crimen se perpetró cuando Fernando Núñez se desplazaba en una motocicleta junto a su hermano David Núñez, luego de culminar una cobertura periodística para el medio Kamila Noticias. En ese momento, otra motocicleta los interceptó en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva conocida como ‘La Barranca’, donde se produjeron los disparos a quemarropa.

Las investigaciones señalan que el menor de edad habría efectuado los disparos, provocando la muerte del periodista, mientras que su hermano resultó gravemente herido, por lo que el implicado también afronta cargos por tentativa de sicariato. Las autoridades descartaron el robo como móvil del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato por encargo.

INVESTIGACIÓN APUNTA A MÁS IMPLICADOS EN EL CRIMEN

El caso no solo alcanza al menor detenido. El Poder Judicial y la Fiscalía también investigan a Jaime Zelada, señalado como coautor, quien habría conducido la motocicleta desde donde se realizaron los disparos, así como a Marcos Lara, sindicado como cómplice, ambos presuntamente involucrados en la planificación y ejecución del atentado.

Con esta decisión judicial, el menor identificado como S. J. J. A. permanecerá 18 meses bajo prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para esclarecer totalmente el asesinato del periodista Fernando Núñez, un crimen que ha generado conmoción en el norte del país.