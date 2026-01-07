MIDAGRI: Perú bate récord histórico al exportar 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales

Durante el 2025, los envíos superaron los 3 millones de toneladas, consolidando al país como líder mundial en agroexportaciones.

Comprometidos con el desarrollo agroexportador del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través del SENASA, anunció que, durante este año, el Perú alcanzó un nuevo hito en su desarrollo agroexportador al concretar la exportación de 540 productos agrícolas a 115 destinos internacionales.

Según los registros oficiales del SENASA, durante el presente año los envíos agrícolas superaron los 3 millones de toneladas, destacando la palta con 767 230 toneladas (23%), seguida por la uva con 555 524 toneladas (17%), el arándano con 343 537 toneladas (10%), la mandarina con 249 070 toneladas (8%) y el mango con 206 815 toneladas (6%).

Los productos agrícolas peruanos llegaron principalmente a Estados Unidos, que concentró el 28% de los envíos del volumen exportado, seguido por Países Bajos (19%). Asimismo, entre otros mercados se tiene a España, China, Chile y México que en conjunto representaron el 24% del total exportado, evidenciando la diversificación y fortaleza de la oferta nacional.

“Este récord histórico es fruto del esfuerzo permanente por proteger la sanidad agraria del país. Desde el MIDAGRI, con la importante labor del SENASA garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores, especialmente los pequeños y medianos agricultores”, señaló el ministro Vladimir Cuno.

Estos avances han sido posibles gracias a la sólida condición fitosanitaria del Perú, sostenida mediante un trabajo articulado con los productores y el sector privado, que ha permitido prevenir y controlar plagas de alto impacto como la mosca de la fruta, el fusarium y la polilla de la papa, entre otras.

“El crecimiento de las agroexportaciones y la conquista de nuevos mercados son el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Este año, con el apoyo del SENASA, hemos concretado 23 accesos fitosanitarios para productos agrícolas peruanos, ampliando las ventanas comerciales para nuestros productores”, manifestó el titular del MIDAGRI.

Gracias al aumento de la demanda global y la condición fitosanitaria del país, el Perú se ha posicionado como el primer exportador mundial de uva y arándano, el segundo de palta, y uno de los principales proveedores de cítricos y mango a nivel global, generando mayores ingresos y oportunidades para miles de familias agricultoras.

Productos emergentes que ganan mercado

Además de los productos tradicionales, la canasta agroexportadora peruana continúa diversificándose. Destaca la granadilla, cultivada en regiones como Pasco, Junín, Huánuco y Áncash, que lograron exportar 418 toneladas, principalmente a Países Bajos, España, Alemania y Francia, consolidándose como un producto con alto potencial en mercados especializados.

Asimismo, el aguaymanto, proveniente principalmente de Áncash y Cajamarca, que alcanzó 199 toneladas, llegando a ocho mercados internacionales como Alemania, Países Bajos, Canadá, Rusia, Dubái, Uruguay, España y Hong Kong.

De esta manera, el MIDAGRI reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la sanidad agraria, impulsando la apertura de nuevos mercados y promoviendo un crecimiento agroexportador sostenible que beneficie a todo el país.