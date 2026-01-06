¡Tembló Trujillo!: reportan sismo de magnitud 3,7 en La Libertad

El sismo se registró la noche del 6 de enero con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Trujillo, en La Libertad. No se reportaron daños materiales ni víctimas.

Un sismo de magnitud 3,7 se registró la noche de este lunes 6 de enero en la región La Libertad, generando alarma entre los ciudadanos de Trujillo. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:01 p. m. y tuvo una profundidad de 71 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según reportó la entidad a través de sus redes sociales, el epicentro del temblor se localizó a 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Trujillo. La intensidad del sismo fue de grado II a III en la escala de Mercalli, lo que indica que fue levemente percibido por la población, especialmente en zonas altas y en reposo.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico. No obstante, los organismos de respuesta continúan atentos ante cualquier eventual réplica que pudiera presentarse en las próximas horas.

RECOMENDACIONES ANTE SISMOS

Ante estos eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil recuerda a la población la importancia de mantener la calma y contar con una mochila de emergencia equipada con alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas, linterna y documentos personales, a fin de estar preparados frente a posibles desastres naturales.