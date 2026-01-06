Piura: Incautan más de 39 kilos de cocaína en el puerto de Paita

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura incautó más de 39 kilos de alcaloide de cocaína en el terminal portuario de la ciudad de Paita, gracias a previa información de inteligencia.

Los trabajos de investigación realizados permitieron alertar a las autoridades sobre el arribo de un buque procedente de Colombia, el cuál transportaba el cargamento con la ilícita mercadería.

El cargamento de cocaína había sido previamente camuflado con una caja que se encontraba adherida al casco externo de la embarcación en la parte subacuática, en un intento por pasar desapercibido la sustancia prohibida.

Es así que se procedió a desplegar un operativo que contó con la participación de buzos de Aduanas y de la Marina de Guerra del Perú, quienes se sumergieron en el mar de Paita y procedieron con la inspección que logró descubrir la droga camuflada.

RUMBO A EUROPA

Según información policial, la gran cantidad de droga procedente de Colombia tenía como destino final llegar a varios países de Europa a través del Puerto de Paita, que lamentablemente es una de las rutas preferidas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.