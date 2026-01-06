Cajatambo: al menos tres muertos y tres heridos graves deja caída de automóvil a un abismo

Esta madrugada, tres personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en la provincia limeña de Cajatambo, luego que el auto en el que viajaban se despistara y cayera a un abismo.

El accidente se registró en la carretera Poquián-Copa, a la altura del puente Tumac. El vehículo fue ubicado a 200 metros de profundidad, según las pesquisas, el coche cayó dando vueltas de campana.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los heridos fueron llevados a emergencia del Hospital de Barranca, donde se evalúa su estado, para un posible traslado hacia otros nosocomios para recibir atención especializada, informa RPP.

En tanto, los fallecidos fueron trasladados a la División Médico Legal de la jurisdicción, para los exámenes de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas de este trágico accidente.