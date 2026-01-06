Dos muertos y dos heridos graves deja despiste y caída de camioneta al río Mantaro en Junín

Según primeras informaciones, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas de gravedad tras el despiste de una camioneta que cayó al río Mantaro, en el distrito de La Oroya, en la región Junín.

Tras el rescate de los cuerpos, se confirmó que los fallecidos son el conductor de la unidad, de 39 años, y su hijo de solo 13 años. Los otros dos ocupantes, de 10 y 16 años, resultaron heridos de gravedad.

DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Los menores heridos fueron trasladados a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica, sus familiares llegaron al nosocomio muy consternados exigiendo información.

El trágico suceso fue comunicado a la comisaría correspondiente para el inicio de las investigaciones, a fin de conocer las causas del accidente y determinar responsabilidades del caso.