Cusco: anulan contrato de empresa que estaba a cargo de transporte turístico a Machu Picchu

La Municipalidad de Urubamba dejó sin efecto la concesión otorgada a la empresa San Antonio de Torontoy al comprobar que no cumplió con acreditar la flota vehicular mínima exigida para operar.

La Municipalidad Provincial de Urubamba, en la región Cusco, anuló oficialmente el contrato de concesión temporal del servicio de transporte turístico entre Machu Picchu Pueblo y el Santuario Histórico, conocido como ruta Hiram Bingham. La medida alcanza a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y fue formalizada mediante una resolución municipal.

De acuerdo con el documento, la decisión se adoptó tras verificarse que la adjudicación se sustentó en información inexacta presentada por la empresa concesionaria. En específico, San Antonio de Torontoy no logró acreditar la disponibilidad jurídica ni material de los 18 buses ofrecidos en su propuesta técnica, requisito indispensable para acceder a la concesión del servicio.

La Gerencia Municipal concluyó que esta omisión constituye un vicio desde el origen del contrato, por lo que correspondía declarar su nulidad en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Además, la resolución dispone iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales para determinar tanto la actuación de la empresa como la de los funcionarios involucrados en el proceso.

CONSETTUR SEGUIRÁ OPERANDO

Fuentes consultadas por RPP Noticias indicaron que, mientras se define un nuevo escenario para la operación del servicio, la empresa Consettur continuará brindando el transporte turístico hacia la ciudadela inca desde Machu Picchu Pueblo, garantizando así la continuidad del traslado de visitantes hasta que la Municipalidad de Urubamba adopte una decisión definitiva.