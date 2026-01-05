Nacionales

Tony Rosado sufre accidente automovilístico en Arequipa: ¿Cómo se encuentra el artista?

El hecho ocurrió cuando el cantante de cumbia se dirigía a una presentación en la ciudad de Camaná.



El reconocido cantante de cumbia, Tony Rosado, sufrió un accidente automovilístico el último fin de semana en la ciudad de Arequipa, cuando se dirigía a cumplir con una de sus presentaciones en vivo.

El incidente se registró el último domingo 4 de enero, cuando el intérprete de éxitos como "corazón de piedra" y "te eché al olvido" se dirigía a la localidad de Camaná, cuando el vehículo en el que se trasladaba terminó accidentándose.

SE ENCUENTRA A SALVO

El hecho en cuestión generó gran preocupación entre sus seguidores, sin embargo, Susana Alvarado, esposa de Tony Rosado, confirmó a través de sus redes sociales que el artista y su equipo de trabajo no sufrieron lesiones de gravedad y pudieron llegar a su show y cumplir con su agenda.

"Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga", expresó la esposa del músico.


