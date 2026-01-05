Tony Rosado sufre accidente automovilístico en Arequipa: ¿Cómo se encuentra el artista?

El reconocido cantante de cumbia, Tony Rosado, sufrió un accidente automovilístico el último fin de semana en la ciudad de Arequipa, cuando se dirigía a cumplir con una de sus presentaciones en vivo.

El incidente se registró el último domingo 4 de enero, cuando el intérprete de éxitos como "corazón de piedra" y "te eché al olvido" se dirigía a la localidad de Camaná, cuando el vehículo en el que se trasladaba terminó accidentándose.

SE ENCUENTRA A SALVO

El hecho en cuestión generó gran preocupación entre sus seguidores, sin embargo, Susana Alvarado, esposa de Tony Rosado, confirmó a través de sus redes sociales que el artista y su equipo de trabajo no sufrieron lesiones de gravedad y pudieron llegar a su show y cumplir con su agenda.

"Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga", expresó la esposa del músico.