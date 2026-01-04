Un muerto y cinco heridos, varios de ellos graves, deja choque frontal de vehículos en Huancavelica

Una comerciante, identificada como María Quispe, falleció y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque de vehículos ocurrido en kilómetro 155 de la carretera Huancos, en la región Huancavelica.

El accidente se registró la tarde de ayer cuando el automóvil colisionó frontalmente con un vehículo, que brindaba servicio de colectivo en la ruta Huancos – Acostambo y era manejado por Alberto Flores (36).

ROPA Y ZAPATILLAS

Los consternados familiares de la fallecida, de 60 años, dijeron se dedicaba al comercio de ropa y zapatillas, y que al momento del accidente viajaba a la localidad de Acostambo para participar de una feria.

Policías de carreteras informaron que María Quispe, aún con vida fue evacuada a un centro de salud cercano, pero llegó sin vitales, los heridos presentan graves fracturas en distintas partes del cuerpo.