Ucayali: dictan prisión preventiva contra sujetos que obligaban a menores a ejercer la prostitución

Nueve meses de prisión preventiva dictó un juzgado de la Corte Superior de Ucayali, contra tres jóvenes acusados de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de un hombre de 27 años y dos muchachos de 17 y 16 años.

Según el Ministerio Público, los padres de dos menores denunciaron que sus hijas se comunicaron con ellos pidiendo ayuda pues estarían retenidas en un presunto prostíbulo de la ciudad de Aguaytia, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.

TRABAJO EN RESTAURANTE

Tras la denuncia de los progenitores, la Policía Nacional intervino el establecimiento "La Tranquila" donde ubicó a las menores, quienes revelaron que fueron captadas con engaños en Pucallpa bajo la promesa de trabajar en un restaurante.

Pero fueron obligadas, bajo amenazas de muerte, a atraer clientes y brindar servicios sexuales cobrando 50 soles. Los indagados serán trasladados a un penal de la ciudad para cumplir la medida judicial mientras continúa el proceso en contra.