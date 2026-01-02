Áncash: Joven muere al caer mientras escalaba nevado en la Cordillera Blanca

Una tragedia marcó las horas previas al Año Nuevo en la región Áncash. Un joven turista limeño perdió la vida tras caer mientras realizaba una actividad de alta montaña en la Cordillera Blanca. El hecho ocurrió en el nevado Ulta – Pico Mateo, en la provincia de Carhuaz, donde Gianfranco Jesús Yactayo Pérez, de 30 años, escalaba acompañado de su pareja y un guía no formalizado cuando resbaló y cayó desde gran altura, falleciendo en el acto.

Tras el accidente, el cuerpo fue trasladado en una camioneta particular al Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, donde se confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo craneal severo, de acuerdo con el director del nosocomio, Johan Leyva.

De acuerdo con el reporte policial, en la expedición participaban Karla Francesca Caldas Márquez (22) y Albert Henestroza Salazar, quien se presentó como guía de montaña, pero no contaba con acreditación oficial ni formación certificada.

Tras las diligencias preliminares, Henestroza fue detenido y trasladado a la Divincri, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en este caso ocurrido en una zona de acceso prohibido.

ZONA RESTRINGIDA Y ADVERTENCIAS IGNORADAS

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) recordó que el ingreso a diversas áreas de la Cordillera Blanca, incluido el nevado donde ocurrió el accidente, se encuentra prohibido desde el 24 de diciembre de 2025. La medida responde a estudios técnicos que alertan sobre grietas, cavernas de hielo, cornisas inestables y un acelerado retroceso glaciar, factores que incrementan el riesgo para montañistas y excursionistas.

En un comunicado oficial, el Sernanp lamentó la muerte del joven y exhortó a agencias de viaje, operadores turísticos y guías de montaña a respetar las disposiciones vigentes, precisando que todas las actividades de alta montaña permanecerán suspendidas hasta el 31 de marzo de 2026.