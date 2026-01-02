Decomisan droga en el Cusco: cargamento está valorizado en ocho millones de dólares

Tras un paciente trabajo de inteligencia, realizado por el destacamento policial del aeropuerto Alejandro Velasco del Cusco, se intervino un convoy de camionetas, que trasladaban un cargamento de cocaína de alta pureza.

“Son 227 kilogramos de clorhidrato de cocaína proveniente del Vraem, con destino a Puno, Bolivia, Brasil y probablemente Europa (…) es uno de los mayores golpes al narcotráfico”, dijo a Correo, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.

MERCADO EUROPEO

La droga iba acondicionada en una de las tres camionetas intervenidas. El cargamento estaba envuelto en 227 ‘ladrillos’ encintados y con el logotipo de un delfín. Las otros dos vehículos iban a modo de escolta. Hay tres detenidos.

Las autoridades dijeron que un kilo de droga sale del Vraem a 1 500 dólares y sube hasta 35 000 dólares en el extranjero, es por ello por lo que calculan que todo lo incautado asciende a ocho millones de dólares en el mercado europeo.