Julio Velarde: inflación de Perú cerró 2025 en 1,5 % y se consolidó como la más baja de la región

La inflación en Perú cerró 2025 en 1,5 % en Lima Metropolitana, consolidándose como la más baja de América Latina y una de las menores a nivel global, informó el Banco Central de Reserva del Perú. El resultado refuerza la estabilidad macroeconómica del país en un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios.

RÉCORD REGIONAL

Según el BCR, el registro de 1,5 % es el nivel más bajo en ocho años y se mantiene claramente dentro del rango meta institucional. Solo en 2017 se observó una cifra menor (1,4 %), lo que reafirma la solidez del marco monetario vigente. En comparación internacional, el avance de precios peruano se ubicó por debajo del observado en economías desarrolladas como la Eurozona, Canadá y Estados Unidos, con datos disponibles a noviembre de 2025.

El ente emisor subrayó que el país acumula 28 años y 11 meses consecutivos con inflación de un solo dígito, el período más prolongado de la región y el episodio de estabilidad monetaria más largo documentado en América Latina desde la década de 1950.

PROYECCIONES PARA EL 2026 - 2027

El informe oficial destacó que las expectativas inflacionarias a 12 meses se mantienen dentro del rango meta desde diciembre de 2023. En noviembre de 2025, dichas previsiones se ubicaron en 2,16 %, alineadas con el objetivo central de la política monetaria y reflejo de la confianza de los agentes económicos.

Para 2026 y 2027, el BCR proyecta que la inflación se ubicará en torno al 2 % en cada ejercicio, considerando la disipación de choques de oferta, una actividad productiva cercana a su nivel potencial y la convergencia de expectativas hacia el valor medio del rango.

CLAVES DE LA ESTABILIDAD

La autoridad monetaria explicó que la combinación de decisiones oportunas de política monetaria, disciplina fiscal y un sistema financiero sólido permitió amortiguar presiones externas. El manejo prudente de la tasa de interés de referencia y la credibilidad acumulada fueron determinantes para contener impactos del entorno internacional.

El BCR reiteró que la estabilidad de precios es un pilar para el crecimiento sostenido, la protección del ingreso de los hogares y la planificación de inversiones de largo plazo, y reafirmó su compromiso con una conducción técnica e independiente orientada a preservar la confianza y el bienestar económico del país.