Puno: juzgado dictó prisión preventiva contra tres policías indagados por el robo de un vehículo

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, en la región Puno, declaró fundado el requerimiento Fiscal de prisión preventiva en contra de tres policías que son investigados por participar en el robo de un vehículo.

El magistrado Anselmo Puma dictó 9 meses de prisión preventiva contra el suboficial Jhonatan H. y 6 meses contra los policías Alfredo A. y Luis V. El robo fue el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Desaguadero.

APELARON LA MEDIDA

Según las indagaciones, los agentes que estaban de franco verificaron la operatividad del vehículo y habrían facilitado la llave a un tercero no identificado, quien robo la unidad para trasladarla hasta la región Moquegua.

Asimismo, el juez ordenó el internamiento de los imputados en el penal que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones; los abogados de los investigados apelaron la medida.