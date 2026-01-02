Balacera durante fiesta de Año Nuevo deja un fallecido y dos heridos graves en Tumbes

Un muerto y dos heridos graves dejó un ataque armado en una fiesta de Año Nuevo en la ciudad de Tumbes. El suceso se registró en el asentamiento humano 1 de febrero del centro poblado Andrés Araujo.

Los residentes fueron sorprendidos por dos delincuentes, que llegaron hasta el centro poblado a bordo de una motocicleta. Los sujetos, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra de los presentes.

La víctima mortal fue identificada como Pedro F. , un pescador artesanal. El hombre falleció tras recibir impactos de bala en la cabeza y la pierna, cuando junto a unos amigos bebía unas cervezas.

CONDICIÓN DELICADA

Asimismo, dos personas resultaron con heridas de bala en distintas partes del cuerpo, fueron evacuadas al Hospital José Mendoza Olavarría, donde permanecen internadas en condición delicada.

Los familiares de las víctimas exigen justicia. No se explican los motivos del ataque, indican que previamente no recibieron amenazas y tampoco tienen deudas. La policía investiga el caso, informa RPP.