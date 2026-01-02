Sismo de magnitud 6.5 en México no genera tsunami en el litoral peruano

Un sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes en México encendió las alertas en varias ciudades del país norteamericano; sin embargo, no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano, informó la Marina de Guerra del Perú tras evaluar el evento con información técnica internacional.

MARINA DESCARTA TSUNAMI

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina señaló que, luego de analizar los parámetros del sismo ocurrido a las 07:58 (hora local) cerca de San Marcos, se descartó cualquier amenaza para el litoral del Perú. La evaluación se realizó con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, precisando que el evento “no genera tsunami en litoral peruano”.

Según el reporte, el epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al noroeste de Rancho Viejo, con una profundidad aproximada de 35 kilómetros. La Marina indicó que el monitoreo continuará activo para detectar cualquier variación y recomendó a la ciudadanía informarse únicamente por fuentes oficiales.

ALERTA SÍSMICA

En México, el movimiento telúrico activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en varias entidades del centro del país. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, informó que se desplegaron de inmediato los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías, en coordinación con cuerpos de seguridad y emergencias.

Un primer vuelo de supervisión aérea de los helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó afectaciones visibles. Paralelamente, personal de obras y servicios inspeccionó infraestructura estratégica como puentes y vialidades primarias, mientras los sistemas de movilidad ejecutaron revisiones preventivas.

BALANCE PRELIMINAR

Las autoridades mexicanas confirmaron la ausencia de daños mayores y de personas lesionadas, aunque el monitoreo permanece activo. En el transporte público, la Red de Transporte de Pasajeros y el Metrobús suspendieron temporalmente sus servicios como parte de los protocolos y los reanudaron tras las inspecciones de seguridad.

El director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba, informó que no se registraron afectaciones a las instalaciones y que la circulación de trenes se normalizó. En tanto, el Sismológico Nacional de México informó que tras el sismo de 6.5 se han reportado 151 réplicas hasta las 9 horas de hoy 2 de enero.