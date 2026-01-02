Condenado por violación fugó del penal de Huánuco: torreón de vigilancia estaba sin policías

Según un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rolando Gerónimo, recluso condenado por el delito de violación sexual, fugó de un establecimiento penitenciario de la región Huánuco.

El incidente se registró la tarde del jueves 01 de enero, el interno estaba recluido en el pabellón 3, y su escape se produjo por el torreón 11, el cual a esas horas se encontraba sin efectivos policiales.

RESPONSABILIDADES

Las autoridades penitenciarias informaron del hecho a la Policía Nacional para la búsqueda y recaptura de Gerónimo Mateo. Así como a la Fiscalía para que investigue y determine responsabilidades.

Finalmente, el INPE reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que brindará las facilidades para el esclarecimiento de los hechos, colaborando con las investigaciones de las autoridades.