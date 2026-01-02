ANGR tras asesinatos en una bocamina de Pataz: Ejecutivo no tiene estrategia eficaz contra la inseguridad

Mediante un comunicado, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó el crimen de tres personas a pocas horas del Año Nuevo en una bocamina de la provincia de Pataz, región de La Libertad, lo que revela el avance del crimen organizado en el país.

Señalan también que “lo sucedido no es un caso aislado, sino la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”.

ARTICULACIÓN REAL

Por lo que exigió al Gobierno medidas inmediatas, entre ellas una intervención integral en la provincia de Pataz, el fortalecimiento de la Policía, una articulación real con el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales, así como acciones contra la impunidad.

“La seguridad ciudadana es responsabilidad del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada; sin embargo, no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que continúa cobrando vidas”, sostienen.