Matanza en Pataz: al menos 13 mineros habrían sido asesinados a pocas horas del Año Nuevo

Según informa La República, al menos 13 personas fueron encontradas sin vida en una bocamina del distrito de Pataz, en la región La Libertad. La matanza, que se registró a pocas horas del Año Nuevo, se produce en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno.

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, dijo que los agentes de la comisaría de Vijus hallaron los cuerpos tras recibir la alerta de pobladores. Luego de la masacre, el burgomaestre solicitó una nueva reunión urgente con el presidente José Jerí para tratar la violencia que azota esta provincia.

ESTADO DE EMERGENCIA

“De qué sirve de que nos hayan sometido por tanto tiempo en estado de emergencia y sin resultados, de qué sirve de que mi provincia este en toque de queda, si todos los días siguen asesinando a la gente”, manifestó a Correo el burgomaestre tras la nueva masacre.

“Necesitamos qué se pronuncie el presidente de la República, José Jerí Oré. Tiene que salir a decir que decisiones van a tomar para recuperar la tranquilidad de la provincia de Pataz, la región La Libertad y del país”, agregó muy consternado por lo sucedido a los mineros.