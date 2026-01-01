Feriados 2026: conoce los días libres que tendrán los peruanos este año

El año nuevo comenzó y los peruanos ya comenzaron a sacar lápiz y papel para anotar los feriados que tendrán las personas este 2026. En esta nota conocerás las fechas libres que tendrán los ciudadanos y cuáles son las celebraciones.

¿QUÉ DICE EL CALENDARIO?

Durante los primeros cuatro meses, el jueves 1 de enero solo es feriado. Tendrán que esperarse hasta abril para volver a pasar lo mismo, exactamente el jueves 2 y viernes 3, fechas donde se conmemora la Semana Santa.

En mayo, los peruanos solo tendrán como feriado el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo Las semanas deberán pasar hasta el domingo 7 de junio, jornada donde se recordará la Batalla de Arica y Día de la Bandera. En ese mismo mes, el lunes 29 también fue decretado como feriado por el Día de San Pedro y San Pablo.

Julio llega con tres feriados. El primero será el jueves 23 en conmemoración al Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Los días deberán pasar hasta el martes 28 y miércoles 29, fechas importantes para el Perú, ya que se celebran las Fiestas Patrias.

Agosto llega con dos días libres. El primero será jueves 6 por la Batalla de Junín, mientras que el otro es el 30, fecha de Santa Rosa de Lima. Setiembre no tendrá feriados y octubre solo contará con un día libre, el cual será el jueves 8 en recordatorio de la Batalla de Angamos.

En los dos últimos del año se tendrán cuatro feriados. El primero inicia el domingo 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos. El 2026 cerrará con tres feriados. El martes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción. El miércoles 9, en conmemoración de la batalla de Ayacucho, y el viernes 25 por Navidad.