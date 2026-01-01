Se registró motín en Centro Juvenil de Rehabilitación de Piura: aseguran que no hubo fugas

En una intervención conjunta, personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) junto con la Policía Nacional controlaron la noche del último martes un motín en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau en Piura.

Según indicaron en un comunicado, tras tomar conocimiento del motín, mediante la Central de Monitoreo de Centros Juveniles, activaron de inmediato los protocolos de seguridad institucional y se solicitó la intervención de la Policía Nacional.

PERTURBE TRANQUILIDAD

Las autoridades del Pronacej señalaron también que no se produjo la fuga de ninguno de los adolescentes de dicho centro y que la población interna, así como los profesionales que atienden a los jóvenes, están en sus respectivas áreas, informa RPP.

Finalmente, rechazaron cualquier acción que perturbe tranquilidad del centro y de los ciudadanos, por lo que dispusieron el inicio inmediato de los procedimientos adecuados con el fin de fortalecer las medidas de seguridad del establecimiento.