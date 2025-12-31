Sucedió en el 2025: Trujillo cierra el año entre atentados, extorsiones y guerra criminal

El 2025 comenzó de forma aterradora para Trujillo. Un violento atentado contra la empresa de transporte El Cortijo dejó una persona herida y al menos diez viviendas afectadas, sembrando el pánico entre decenas de familias. Apenas cinco días después, un nuevo estallido sacudió una sede del Ministerio Público en pleno centro de la ciudad, un hecho que fue calificado por las autoridades como un acto terrorista y que evidenció la expansión del crimen organizado más allá de los distritos periféricos.

Las investigaciones iniciales apuntaron a diversas organizaciones criminales que operan en la región. Entre las hipótesis figuraron alias “Pequeño”, cabecilla de “Los Compadres”; el “Chino Verde”, vinculado a “Los Pulpos”; y bandas ligadas a la minería ilegal en Pataz. En paralelo, los secuestros continuaron en aumento, siendo el caso más estremecedor el asesinato de una adolescente de 17 años, cuyo rapto estuvo acompañado de una exigencia de más de medio millón de soles por su liberación.

La violencia se agravó en abril con la guerra por el control del oro en Pataz. El 26 de ese mes, 13 agentes de seguridad de la mina La Poderosa fueron secuestrados y posteriormente asesinados, según confirmaron fuentes policiales. El ataque fue atribuido a alias “Cuchillo”, identificado como Miguel Antonio Rodríguez Díaz, quien huyó del país tras el crimen y llegó incluso a enviar una carta notarial negando su responsabilidad. Su captura en Colombia, semanas después, no logró frenar la escalada delictiva en la región.

ATENTADOS CON EXPLOSIVOS

El punto más crítico llegó en agosto, cuando un atentado con explosivos en la avenida Perú dejó varios heridos, decenas de viviendas destruidas y escenas que recordaron a los años del terrorismo. Días más tarde, otra explosión sacudió la urbanización Las Quintanas, confirmando que Trujillo se había convertido en escenario de una guerra entre bandas como “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”. Pese a los constantes estados de emergencia, la ciudadanía denuncia que la violencia se ha normalizado y que las autoridades no han logrado capturar a los responsables.