Temblor a pocas horas de Año Nuevo: Sismo de 3.9 se registró en Mala

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2026, un sismo de magnitud 3.9 fue registrado en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en el distrito de Mala, provincia de Cañete, perteneciente a la región Lima.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 3:34 de la tarde a 35 kilómetros al suroeste de Mala, con una profundidad de 51 kilómetros.

Cabe precisar que el movimiento tuvo una intensidad de grado III en la escala de Mercalli, por lo que pudo haber sido sentido por personas en Mala que se encontraban en edificios. De momento no se han reportado daños ni heridos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

En casos de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en todo momento, alejarse de ventanas, repisas y de cualquier utensilio que puede rodar y caer durante la emergencia.

El instituto también recomienda evacuar el lugar de forma ordenada, sin correr o en caso no pueda salir de su vivienda, ubicarse al costado de alguna columna o muros estructurales. También se recomienda tener una mochila de emergencia a la mano.