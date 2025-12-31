Fallece joven quemada en ataque de extorsionadores contra inmobiliaria en Trujillo

Melany Lino Cruz, la joven de 22 años que luchaba por su vida tras sufrir graves quemaduras durante un violento atentado extorsivo a una inmobiliaria, en Trujillo, falleció en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

La víctima permaneció varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo, tras el ataque ocurrido el pasado 19 de diciembre en el sector El Milagro, distrito de Chicama.

Ataque a inmobiliaria por presunta extorsión

El ataque se produjo cuando sujetos desconocidos ingresaron al local de la inmobiliaria R&G, donde Melany trabajaba y le prendieron fuego. El acto estaría relacionado con mafias de extorsión y presuntas disputas por tráfico de terrenos en el centro poblado de Luz del Sol.

Tras el atentado, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en La Esperanza, y posteriormente derivada al Hospital Regional, donde finalmente perdió la vida.

Madre pide justicia y apoyo para la familia

Melany era el único sustento económico de su familia. Su madre, Laura Cruz Rodríguez, pidió justicia y exigió que se investigue a fondo a los responsables, así como a los dueños de la inmobiliaria donde ocurrió el atentado. "Algún día lo van a pagar porque hay un Dios que hace justicia", expresó entre lágrimas.

Reclamos y apoyo a familia

Vecinos y familiares han solicitado a la Policía Nacional que capture cuanto antes a los autores de este crimen, que evidencia la violencia asociada a la extorsión en la región. Asimismo, se informó que se ha habilitado el número de Yape 902 283 014, a nombre de Laura Cruz, para quienes deseen colaborar con los gastos del sepelio de la joven.

(Con información de El Comercio)