Machu Picchu: tránsito ferroviario se restableció tras choque de trenes de Inca Rail y PeruRail

El tránsito ferroviario hacia el Santuario de Machu Picchu se restableció y ya opera con nuevos pasajeros, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, este miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo al jefe del Gabinete, las labores de atención y control de la emergencia permitieron reanudar de manera progresiva el servicio ferroviario tras el choque registrado en la ruta hacia la ciudadela inca.

Cifras oficiales y atención médica

Álvarez precisó en una entrevista con Canal N que el accidente dejó un fallecido y 107 heridos, descartando versiones sobre una segunda víctima mortal. "Hasta este momento la cifra oficial es de 107 heridos y un fallecido, lamentablemente. No hay la posibilidad de un segundo fallecido, eso fue solo un rumor", afirmó el titular de la PCM. Aseguró que la atención médica fue oportuna pese al difícil acceso a la zona.

Evacuación de pasajeros

Peru Rail informó que desde la 1:40 a.m. y durante toda la madrugada se ejecutó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hacia Ollantaytambo, trasladando a unos 2 mil viajeros. De ese total, 700 correspondieron al tren local y 1,300 a servicios turísticos, en una operación coordinada para garantizar la seguridad tras la emergencia.

Normalización del servicio y flexibilidad para turistas

La concesionaria señaló que los trenes turísticos entre Ollantaytambo y Machu Picchu operan con retrasos aproximados de una hora debido a las labores de evacuación, pero que el servicio se irá regularizando durante el día. Asimismo, indicó que los turistas que arriben con retraso podrán ingresar a la Llaqta de Machu Picchu aun cuando su horario haya vencido.