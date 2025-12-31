Perú firma convenio por más de US$20 millones para reforzar lucha contra el VIH y la tuberculosis

El Perú firmó un nuevo convenio de subvención con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que permitirá fortalecer la respuesta nacional frente al VIH y la tuberculosis mediante un modelo renovado, sostenible y con mayor liderazgo del Estado, en articulación con la sociedad civil.

La subvención cubrirá el periodo 2026–2028 y contará con un financiamiento de US$ 20 837 900. Los recursos estarán destinados a reducir la transmisión y mortalidad por VIH, mejorar la atención integral de las personas que viven con esta infección, cerrar la brecha diagnóstica de la tuberculosis (TB) y fortalecer la respuesta frente a la tuberculosis resistente a los medicamentos (TB-DR).

Atención integrada y tecnología en el primer nivel

Entre las principales acciones previstas destaca la descentralización e integración de los servicios de TB y VIH en el primer nivel de atención, con participación comunitaria y modelos de oferta móvil de servicios, priorizando a poblaciones clave y vulnerables.

El convenio también impulsa el fortalecimiento del diagnóstico y tratamiento mediante radiografías digitales asistidas por inteligencia artificial, pruebas moleculares rápidas, formulaciones pediátricas y regímenes orales para TB-DR y VIH.

Otro eje central es el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud, a través de formación continua y asistencia técnica para el manejo de comorbilidades y la atención pediátrica.

Asimismo, se ampliarán las acciones de prevención y diagnóstico con la incorporación de autopruebas de VIH, profilaxis previa a la exposición (PrEP) y terapia preventiva de TB, especialmente dirigida a niños y personas que viven con VIH.

En paralelo, se mejorarán los sistemas de información y la interoperabilidad, integrando los registros de TB y VIH con historias clínicas electrónicas, nuevas fuentes de datos y herramientas de farmacovigilancia.

El convenio refuerza la respuesta comunitaria mediante el trabajo articulado con organizaciones sociales, redes de pares y mecanismos de monitoreo comunitario. Además, incorpora un enfoque de equidad e inclusión, con intervenciones específicas para poblaciones migrantes e indígenas, promoción legal y política, y estrategias de comunicación intercultural.

Finalmente, el acuerdo contempla medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad, la rendición de cuentas, la contratación social y la promoción presupuestaria regional, para su progresiva integración en los programas nacionales de salud.

La propuesta de la nueva subvención fue elaborada con la participación de la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud (CONAMUSA), las direcciones técnicas del Ministerio de Salud, organizaciones de la sociedad civil y el receptor principal Socios En Salud, consolidando un enfoque multisectorial en la respuesta al VIH y la tuberculosis en el país.