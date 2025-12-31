Más de 2200 homicidios se registraron en 2025 en Perú, según cifras del Sinadef

El Perú terminará este 2025 con 2,213 homicidios registrados, superando las cifras de todos los años desde al menos 2017, según cifras reveladas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Durante este año, el promedio diario fue de 6.07 crímenes, por encima de los 2,083 homicidios (5.60 diarios) de 2024 y los 1,511 (4.14 diarios) de 2023. Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, estas cifras demuestran una "aceleración marcada de la violencia".

Incremento durante gobierno de Jerí

El analista de datos Juan Carbajal señaló en entrevista con Exitosa Noticias, que en los primeros 80 días de la gestión del presidente José Jerí se registraron 444 homicidios, según datos oficiales del Sinadef aún por actualizar.

El promedio diario durante este gobierno es de 5.55, superior al registrado en el período de Dina Boluarte (5.25). Carbajal aseguró que alrededor del 80% de estos crímenes fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego.

Concentración en Lima y Callao durante estado de emergencia

Los datos amuestran un repunte de la violencia en Lima y Callao durante el estado de emergencia, con 113 homicidios registrados tras los primeros 55 días de la medida. Los distritos con mayor cantidad de crímenes son San Martín de Porres (16), Puente Piedra (7), San Juan de Miraflores (8), Villa El Salvador (6), Ate (11) y El Agustino (6), entre otros. Más del 80% de estos casos fueron causados por arma de fuego.