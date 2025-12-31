Reniec entregará 470 mil DNI electrónicos gratis en 2026: quiénes acceden al beneficio

La medida busca acelerar la digitalización de la identidad en el país y prioriza a menores de edad, personas vulnerables y ciudadanos que acepten ser donantes de órganos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) oficializó una iniciativa clave para impulsar la identidad digital en el Perú. Mediante una resolución jefatural, la entidad autorizó la entrega gratuita de 470 000 DNI electrónicos (DNIe) durante el año 2026, sin costo para los beneficiarios.

El objetivo es modernizar el parque documentario nacional y reducir las brechas de indocumentación, especialmente en poblaciones vulnerables o con funciones específicas dentro de la sociedad.

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratis en 2026?

Menores de edad (0 a 16 años)

El beneficio prioriza a niñas, niños y adolescentes. Incluye de manera automática a recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su información para acceder a servicios del Estado.

Ciudadanos que acepten ser donantes de órganos y tejidos

Las personas mayores de edad que consignen de forma afirmativa su voluntad de donar órganos y tejidos en su documento de identidad podrán obtener el DNI electrónico sin costo. Con esta medida, Reniec busca fortalecer la cultura de la donación en el país, eliminando barreras económicas para quienes tomen esta decisión solidaria.

Financiamiento y alcance

Reniec precisó que la entrega de los DNIe gratuitos se financiará íntegramente con el presupuesto institucional asignado para el ejercicio 2026, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Además, la entidad no descartó que, según la disponibilidad económica a lo largo del año, el número de trámites gratuitos pueda incrementarse para beneficiar a más ciudadanos.