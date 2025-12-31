Gobierno Regional de Cusco reforzará seguridad en rutas a Machu Picchu tras choque de trenes

El Gobierno Regional de Cusco se comprometió a reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad en todas las rutas turísticas de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu, tras el accidente registrado el último martes 30 de diciembre.

La decisión se toma con el objetivo de prevenir futuros siniestros luego de la colisión frontal entre dos unidades ferroviarias de las operadoras Inca Rail y PeruRail, que dejó una víctima mortal y más de 100 heridos.

Evacuación y protocolos de emergencia

En un comunicado conjunto, el Gore Cusco y la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) informaron que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Se dispuso el traslado de más de 20 ambulancias al sector Piscacucho (Ollantaytambo) para reforzar las labores de evacuación.

Detalles del accidente y labores en zona

El choque ocurrió en el sector Qoriwayrachina (kilómetro 82), aproximadamente a 30 minutos de la estación de Ollantaytambo, en la ruta hacia Machu Picchu, e involucró a trenes de las operadoras Inca Rail y PeruRail.

El gobernador Werner Salcedo Álvarez, en su calidad de presidente de la UGM, junto con el secretario técnico de la entidad, se desplazaron a la zona para supervisar las labores de rescate, coordinar con autoridades y operadores ferroviarios, y brindar soporte a los afectados.