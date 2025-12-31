Senamhi advierte precipitaciones fuertes en diversas regiones del país durante Año Nuevo

El Senamhi activó dos alertas naranjas por lluvias de moderada a fuerte intensidad desde el 31 de diciembre de 2025 hasta los primeros días de 2026.

El fin de año llegará acompañado de intensas lluvias en diversas regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó dos alertas de nivel naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registrarán desde este miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, y se extenderán durante los primeros días del 2026.

ALERTAS

Según el Aviso N.º 467, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 se presentarán lluvias, granizo, nieve y aguanieve en la sierra. El Senamhi advirtió que se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas localizadas en localidades ubicadas sobre los 3,900 m.s.n.m. de la sierra central y sur, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

Asimismo, el organismo informó que estas precipitaciones estarán asociadas a un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, además de lluvias dispersas de ligera intensidad en la costa norte y centro. En paralelo, el Aviso N.º 468, también de nivel naranja, alerta que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026 se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, con descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 45 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, para el 31 de diciembre se esperan acumulados de lluvia cercanos a 60 mm/día en la selva norte, alrededor de 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a 50 mm/día en la selva sur. Para el 1 de enero de 2026, los acumulados aumentarían hasta 65 mm/día en la selva norte, manteniéndose en 55 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.