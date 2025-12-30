MIDAGRI: Perú cierra año con 39 nuevos accesos para productos agropecuarios

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de su brazo estratégico, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), informó que el 2025 se convirtió en un año clave para la apertura comercial del país, al concretar 39 nuevos accesos para productos agropecuarios peruanos en mercados de América, Asia, África y Medio Oriente.

Son 23, los productos vegetales que lograron ingresar a los mercados internacionales: arándano y papa (Bolivia), granada y banano (China), cebolla (Colombia), fresa, papa y flores cortadas de Gypsophila y Liatris (Brasil), pitahaya y tulipán (Uruguay), esquejes de vid (Nicaragua), arándano y semilla de Kudzu (Indonesia), uva de mesa (Israel), granos verdes de café y planta in vitro de papa (Paraguay), semillas de maíz (Argentina), granada y tangelo (México), palta (Filipinas), arándano (República Dominicana) y cebolla fresca (Ecuador).

"Estos logros fueron posibles gracias a la sólida condición fitosanitaria del país, mantenida mediante un trabajo articulado entre SENASA, los productores y el sector privado, que ha permitido contener plagas de alto impacto como la mosca de la fruta, el fusarium, la polilla de papa, entre otras", indicó el ministro Vladimir Cuno.

En el ámbito pecuario, el Perú alcanzó uno de sus mayores hitos sanitarios al autodeclararse país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral, permitiendo reactivar y expandir las exportaciones de carne de ave hacia Haití, Bolivia, Gabón y Panamá.

Asimismo, se lograron nuevos accesos para otros productos de origen animal como el conejo vivo (Argentina), la fibra de alpaca (China), alimentos para mascotas (Costa Rica); capibara vivo, aves canoras, aves ornamentales, aves rapaces y palomas (México), alimentos de mascotas (Uruguay), conejos vivos (Paraguay), actualización de requisitos para embriones y aprobación de requisitos para semen de equino congelado (Panamá).

Potencia agroexportadora

Este año, el Perú dio un nuevo salto en el escenario internacional y consolidó su posición como potencia agroexportadora. Bajo la conducción técnica del SENASA, la agricultura peruana alcanzó, un récord histórico en agroexportaciones. La condición sanitaria del país y la confianza internacional en nuestros productos, permitió situarnos como el primer exportador mundial de uva y arándano, el segundo de palta y uno de los principales proveedores de cítricos y mango al mercado global, logrando que miles de agricultores encuentren nuevas oportunidades en mercados cada vez más exigentes.

En esa línea, se concretaron 35 envíos de los productos agrícolas que se abrieron mercados este año, entre los que destacan: 12 toneladas de arándano y 150 toneladas de semillas de kidzu a Indonesia, 347 kilos de semilla de maíz a Argentina, 225 kilos de pitahaya a Uruguay y 361 toneladas de tangelo a México. En cuanto a los productos pecuarios se destaca las 57 toneladas de fibra de alpaca a China, 102 toneladas de carne de ave a Haití, Gabón y Panamá.

Todo este esfuerzo se complementa con una intensa labor bilateral con socios estratégicos como China, Japón, Singapur, Argentina y Chile, con quienes se viene gestionando carne de ave, carne de porcino, arándanos, banano, uva de mesa y naranja.