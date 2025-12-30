MTC fortalece articulación con la Municipalidad Provincial de Ica para impulsar un transporte urbano sostenible

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, continúa consolidando la articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y aliados estratégicos del sector público y privado para mejorar el transporte urbano en el país. En ese marco, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional en Transporte Urbano con la Municipalidad Provincial de Ica, dándose un paso adicional para la modernización de la movilidad en el sur del país.

Esta alianza, con una vigencia de tres años, tiene como objetivo establecer mecanismos de apoyo y cooperación técnica para mejorar el transporte terrestre de personas en el ámbito provincial, promoviendo la movilidad sostenible y acompañando el diseño, implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ciudad de Ica, en concordancia con la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU).

A través de este acuerdo se brindará asistencia técnica especializada en estudios, inversiones e implementación del SIT, así como en la planificación y elaboración de instrumentos clave como el Plan Regulador de Rutas (PRR), incorporando además la promoción de tecnologías y sistemas inteligentes de transporte, señaló Omar Gonzales Arica, director del citado programa.

Como parte de esta articulación interinstitucional, PROMOVILIDAD viene acompañando técnicamente la elaboración del Estudio del Plan Regulador de Rutas de Ica, el cual permitirá ordenar y organizar el servicio de transporte público urbano mediante la definición de rutas, frecuencias, flotas, paraderos y parámetros operativos. Asimismo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se desarrolló el Estudio de Indicadores de Movilidad Urbana, que analizó 35 indicadores vinculados a peatones, transporte público, seguridad vial, sostenibilidad ambiental y patrones de viaje, beneficiando directamente a más de 467 mil habitantes.