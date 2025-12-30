Castigan a alcalde de San Antonio de Putina por llegar tarde a reunión: le exigieron que haga ejercicios

Para muchas personas la puntualidad es la característica más importante; sin embargo, hay ciudadanos a los que no les importa ello. En esta ocasión, el alcalde San Antonio de Putina, ubicada en Puno, fue castigado por las rondas campesinas por llegar tarde a una reunión.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA AUTORIDAD EDIL?

El burgomaestre Yony Francisco Mamani Chambi tenía que juntarse con los pobladores de la zona en horas de la mañana del último domingo 28 de diciembre en el Polideportivo Cultural de la ciudad de Putina, pero llegó después con varias horas de retraso.

Al ver la impuntualidad del alcalde, los ronderos decidieron castigar a Mamani Chambi, quien tuvo que realizar una serie de ejercicios como ranas y planchas, con la finalidad de que pueda respetar el horario acordado y no dejar esperando a los vecinos.

Tras varios minutos de haber realizado la actividad física, el burgomaestre conversó con los pobladores de su jurisdicción, donde abordaron temas de inseguridad, la cual viene afectando en enormes proporciones a los ciudadanos de Putina.