Trenes chocan en la vía a Machu Picchu en el Cusco: se informa de varios turistas heridos

Según informa RPP, trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron frontalmente esta tarde en circunstancias que aún se desconocen, el suceso se registró en el sector de Pampacahua, en la vía a Machu Picchu, región Cusco.

El incidente ha dejado varios turistas heridos, aunque todavía se desconoce el número exacto de afectados. Debido al fuerte impacto los vagones de ambos trenes se encuentran destruidos.

COMPLICACIONES LOGÍSTICAS

Los pasajeros esperan la presencia de las autoridades para ser evacuados del lugar lo más pronto posible.

Tras el choque, los servicios ferroviarios en la zona fueron suspendidos, generando retrasos y complicaciones logísticas para pasajeros nacionales y extranjeros que tenían previsto llegar o salir de Machu Picchu.