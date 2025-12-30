Desde el 3 de enero rige la veda nacional del camarón por tres meses en todo el Perú

La medida busca preservar la especie y evitar su sobreexplotación. En mercados de Arequipa el kilo ya se vende desde S/36 y se prevé un alza por menor oferta.

Desde este sábado 3 de enero entra en vigencia la veda nacional del camarón en todo el país. La restricción, que se extenderá hasta el 31 de marzo, prohíbe la extracción y comercialización de camarón fresco con el objetivo de proteger su ciclo reproductivo, asegurar la recuperación del recurso y garantizar su disponibilidad en futuras temporadas.

El camarón es uno de los recursos hidrobiológicos más importantes del Perú y un insumo clave de la gastronomía regional, especialmente en Arequipa, donde sustenta platos emblemáticos como el chupe de camarones, el cauche y el solterito. Por ello, la veda tendrá impacto tanto en los mercados como en picanterías, restaurantes y cocinas familiares.

En el terminal pesquero El Palomar, el kilo de camarón se comercializa desde S/36, con producto proveniente de los ríos Tambo y Majes. Comerciantes advirtieron que el precio podría incrementarse en los próximos días ante la reducción de la oferta.

Al menos 12 comerciantes dejarán de vender camarón fresco durante el periodo de restricción. Así lo confirmó Ana Luz Apaza, presidenta del centro de abastos, quien señaló que la Gerencia Regional de la Producción ejecutará operativos de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la norma.

“La veda es necesaria para permitir la recuperación del camarón y asegurar su ciclo reproductivo. Durante este tiempo está prohibida la venta de camarón fresco, pero sí se permitirá el producto congelado siempre que cuente con los permisos correspondientes”, indicó Apaza.

Durante la veda, los comerciantes deberán suspender temporalmente esta actividad o diversificar su oferta con otros productos.

Alternativas para el consumo

Como opción, se recomienda el langostino, cuyo precio bordea los S/30 por kilogramo, mientras se restablece el abastecimiento del camarón fresco.

Cabe recordar que, antes del inicio de la restricción, se realizó el Festival del Camarón el pasado 14 de diciembre, donde se ofrecieron platos tradicionales desde S/15, en una última celebración previa a la veda de uno de los productos más representativos de la cocina arequipeña.