Logros PRODUCE 2025: ¡Récord! Se formalizaron más de 100 mil negocios a nivel nacional

Además, gracias al acompañamiento del Programa Nacional Tu Empresa, más de 25 mil MYPE y emprendedores fortalecieron sus capacidades empresariales, digitales y comerciales a nivel nacional.

En el marco de la estrategia para acercar el servicio gratuito de formalización empresarial a nivel nacional, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Programa Nacional Tu Empresa, alcanzó un récord histórico desde su creación al lograr la formalización de más de 100 mil negocios en todo el país.

Este resultado representó un ahorro económico superior a S/ 18 millones para los emprendedores. Para ello, el Programa Tu Empresa desplegó sus Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) a nivel nacional, desarrollando campañas de formalización mediante intervenciones en mercados de abastos, galerías comerciales, universidades, entre otros espacios estratégicos en las regiones, dirigidas a ciudadanos con ideas de negocio o emprendimientos en marcha.

Al respecto, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, señaló: “La formalización abre puertas y de eso estamos seguros. Desde el sector impulsamos estrategias que permitieron a los emprendedores acceder al servicio de asesoría y acompañamiento de manera gratuita, incluyendo la exoneración del registro del nombre de la empresa y la aplicación de tarifas sociales con notarías aliadas”.

Asimismo, el titular del sector destacó que la formalización “representa un paso crucial para el crecimiento, la protección y la expansión de los negocios”. En esa línea, resaltó que se vienen realizando gestiones para reducir el tiempo del trámite de formalización de 40 a 15 días, así como disminuir los costos notariales de S/1200 a S/ 200, gracias al trabajo articulado de los CDE y los CDE Agentes.

La formalización permite a los empresarios acceder a créditos y programas de financiamiento, participar en eventos comerciales y procesos de compras públicas, emitir comprobantes de pago y ampliar su cartera de clientes. Asimismo, les brinda acceso a capacitaciones, asesorías especializadas y herramientas digitales ofrecidas por el Estado, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión y competitividad de las MYPE.

Capacitación y fortalecimiento empresarial para impulsar la competitividad de las MYPE

Durante el 2025, más de 25 000 emprendedores y MYPE han participado de capacitaciones clave en gestión empresarial, digitalización, alternativas de financiamiento y desarrollo productivo organizadas por el Programa Nacional Tu Empresa. Además, más de 10 664 MYPE lideradas por mujeres fortalecieron sus capacidades en los componentes de Gestión Empresarial y Habilidades Personales, en el marco de la línea prioritaria Mujer Produce.

Por su parte, más de 1000 MYPE de 10 regiones del país participaron de las Sesiones de Entrenamiento Digital (SED MYPE), que tiene como objetivo reducir las brechas tecnológicas que enfrentan los empresarios a nivel nacional, mediante el uso práctico de herramientas como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la gestión de redes sociales.

Bajo la estrategia “Fortalece Tu Mercado”, más de 2900 comerciantes de 54 mercados de abastos en 20 regiones fortalecieron de manera significativa sus capacidades en gestión empresarial y digitalización, impulsando la modernización de sus negocios, el incremento de sus ventas y una mayor competitividad en mercados cada vez más dinámicos.

Además, más de 1500 MYPE de todas las regiones del país participaron en 26 eventos comerciales “Perú Produce”, espacios que permiten a los empresarios incrementar sus ventas, posicionar sus marcas y acceder a nuevos mercados, generando ventas superiores a S/ 3.8 millones.