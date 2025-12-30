Autorizan pesca de 444 toneladas de tiburón martillo en 2026 pese a ser una especie amenazada

En medio de la presión internacional por la conservación de especies marinas, el Estado peruano oficializó una nueva cuota de captura para el tiburón martillo, una de las especies más vulnerables al comercio ilegal de aletas.

NUEVA CUOTA ANUAL

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció mediante la Resolución Ministerial N° 000436-2025-PRODUCE el nuevo límite de captura del tiburón martillo (Sphyrna zygaena) para el periodo anual 2026. Según la norma publicada el 30 de diciembre en el El Peruano, la cuota total será de 444 toneladas, conforme a la recomendación técnica del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

El límite se dividirá en dos etapas: 360 toneladas entre el 11 de marzo y el 30 de junio, y 84 toneladas del 1 de julio al 31 de diciembre. De acuerdo con IMARPE, la medida responde a un enfoque precautorio debido a la incertidumbre sobre el estado poblacional de la especie y al hecho de que el desembarque estimado en 2025 se ubicó por debajo del tope autorizado.

PROHIBICIONES, CONTROLES Y FISCALIZACIÓN

La resolución ratifica que el tiburón martillo solo podrá ser desembarcado en puntos autorizados y prohíbe expresamente el desembarque de aletas sueltas o diseccionadas, en concordancia con las normas de ordenamiento pesquero vigentes. Los armadores y titulares de permisos deberán utilizar la bitácora de pesca específica, aprobada en 2024, y entregarla tanto a los especialistas de IMARPE como a los fiscalizadores acreditados.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción será la encargada de suspender las faenas cuando se alcance —o se estime que se alcanzará— la cuota anual, y en ningún caso la temporada podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026. Además, se implementarán acciones de seguimiento para evitar la pesca ilegal y el comercio clandestino de aletas.

IMARPE asumirá el monitoreo permanente de los principales indicadores biológicos y pesqueros del tiburón martillo, con la facultad de recomendar ajustes a las medidas de manejo si las condiciones del recurso lo ameritan. La norma deja abierta la posibilidad de modificar la cuota ante cambios biológicos, pesqueros o ambientales.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca y su reglamento. Asimismo, PRODUCE, los gobiernos regionales y la Marina de Guerra del Perú deberán reforzar las labores de difusión y vigilancia para asegurar el cumplimiento efectivo de la regulación y un manejo sostenible de una especie altamente amenazada por el tráfico de aletas.