Junín: al menos dos muertos y una menor desaparecida deja caída de automóvil al río Mantaro

El vehículo donde viajaba un matrimonio y sus dos menores hijas se despistó y cayó a las caudalosas aguas del río Mantaro, en la jurisdicción de La Oroya, región Junín. El accidente se registró el pasado domingo, 28 de diciembre.

Una de las pequeñas lamentablemente murió, mientras que su hermana y su padre, Lincol Y. G. (31), permanecían como desaparecidos. Solo la madre de las niñas, Dayana M. B. logró sobrevivir al accidente y a las horas fue dada de alta.

SIGUE DESAPARECIDA

Tras una intensa búsqueda, se confirmó el deceso del padre de familia. El cadáver fue hallado en el río Mantaro, a varios kilómetros del lugar del accidente, en el sector de Huanchán. Todavía no se logra ubicar a la otra hija, informa RPP.

La tragedia se registró cuando la familia regresaba de Lima a Junín. Trascendió que viajaron para que una de las niñas recibía tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Se investigan las causas del accidente.