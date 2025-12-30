Llegó tarde a reunión y rondas campesinas castigan a alcalde provincial en Puno

El hecho ocurrió durante el XII Encuentro Provincial de Rondas Campesinas y ha generado diversas reacciones en la localidad.

El alcalde provincial de San Antonio de Putina, Yony Francisco Mamani Chambi, fue sometido a un castigo físico por integrantes de las rondas campesinas de la provincia tras llegar tarde a una reunión programada en la región Puno. El hecho ocurrió durante el XII Encuentro Provincial de Rondas Campesinas y ha generado diversas reacciones en la localidad.

El incidente se registró el domingo 28 de diciembre en el coliseo Polideportivo Cultural de la ciudad de Putina. Según se informó, la reunión estaba prevista para realizarse en horas de la mañana; sin embargo, la autoridad edil llegó recién a las 3:30 de la tarde, lo que motivó el reclamo de los asistentes.

RPP tuvo acceso a un video en el que se observa al burgomaestre recibiendo el castigo, que consistió en realizar planchas frente a los presentes. Tras el hecho, Mamani Chambi explicó que su retraso se debió a que debía atender dos reuniones importantes previamente agendadas.

Luego de culminado el correctivo, el alcalde sostuvo un diálogo con las rondas campesinas sobre temas vinculados a la inseguridad ciudadana y la resolución de conflictos en la provincia. El encuentro contó además con la participación de representantes de diversos sectores de la localidad.

(Con información de RPP)