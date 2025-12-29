Chimbote: Denuncian gran cantidad de basura acumulada en Mercado Dos de Mayo

En la ciudad de Chimbote, región Áncash, un grupo de vecinos reportaron gran cantidad de basura acumulada al interior del mercado Dos de Mayo, denunciando además falta de control de desperdicios en dicho establecimiento comercial.

En declaraciones para RPP, un poblador indicó que los cúmulos de basura se han originado debido a que el mercado lleva más de tres meses sin que sus desperdicios sean retirados y exhortó al Gobierno a tomar cartas en el asunto.

"Estamos cansados aquí dentro del mercado Dos De Mayo porque no se recoge la basura ya hace más de tres meses. Está todo lleno de desperdicios. Nadie controla y los que dicen ser directivos, no les interesa, ni se respeta al público que viene todos los días hacer sus compras, ¿dónde está en Ministerio de Salud?", dijo.

VECINOS TAMBIÉN DEJAN BASURA

Asimismo, el habitante del sector advirtió que los vecinos también estarían dejando sus desperdicios en el mercado debido a que el camión recolector de basura no está pasando por el lugar, situación que pone en riesgo la salud de todos los pobladores.