Nuevo sismo de magnitud 5.1 vuelve a sacudir Chimbote

Un nuevo movimiento sísmico se registró la tarde de este domingo en la región Áncash, luego del fuerte temblor ocurrido la noche anterior en Chimbote, el cual estuvo acompañado de varias réplicas y fue percibido en distintas zonas del país. El reciente evento volvió a generar alerta entre la población, especialmente en la costa norte.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 6:19 p. m. y alcanzó una magnitud de 5.1. El epicentro se localizó a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, con una profundidad de 51 kilómetros, lo que contribuyó a que fuera sentido de manera moderada en la ciudad.

Sismo se suma a secuencia registrada en Áncash

El IGP informó que la intensidad del movimiento telúrico fue de nivel IV en Chimbote, lo que implica una percepción clara por parte de la población, aunque sin reportes oficiales de daños estructurales hasta el momento. Autoridades locales continúan evaluando posibles afectaciones, mientras recomiendan mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad.

Este nuevo sismo ocurre en un contexto de actividad sísmica reciente en la zona, luego del fuerte temblor registrado la noche del sábado, que causó preocupación por su duración y por las réplicas posteriores. Las autoridades reiteran que el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que exhortan a la ciudadanía a mantenerse preparada y contar con planes de emergencia familiares.