Áncash y La Libertad: Ingemmet identifica 15 zonas de alto riesgo geológico tras sismo de 6.0

El organismo técnico advirtió que el movimiento de magnitud 6.0 registrado frente a Chimbote podría generar derrumbes y deslizamientos en provincias vulnerables del norte del país.

Luego del sismo de magnitud 6.0 ocurrido la noche del 27 de diciembre frente a la costa de Chimbote, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) alertó sobre la presencia de zonas con alto riesgo geológico en los departamentos de Áncash y La Libertad, donde el reciente movimiento telúrico podría reactivar procesos de inestabilidad del terreno.

Según los informes técnicos de la entidad, se han determinado 15 zonas críticas en ambos departamentos: 11 en Áncash y 4 en La Libertad. Estas áreas presentan condiciones propicias para la ocurrencia de caídas de rocas, derrumbes y otros fenómenos peligrosos, principalmente en sectores con fuertes pendientes y antecedentes de eventos similares registrados en años anteriores.

En el caso de Áncash, las provincias con mayor nivel de riesgo son Bolognesi, Huari, Huaylas y Recuay, mientras que en La Libertad los puntos vulnerables se concentran en Otuzco, Chepén y Sánchez Carrión. Ingemmet precisó que esta identificación se basa en estudios realizados entre 2009 y 2012, los cuales son revisados y actualizados de manera permanente como parte de la gestión del riesgo de desastres.

DAÑOS EN VIVIENDAS

El movimiento sísmico también provocó daños en viviendas e infraestructura pública, así como personas heridas que fueron atendidas en establecimientos de salud de ambas regiones. Aunque las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami, se mantuvo el monitoreo ante la ocurrencia de réplicas, mientras se exhortó a la población y a las autoridades locales a utilizar la plataforma “Perú en Alerta” para conocer los peligros geológicos y adoptar medidas preventivas.