Alertan incremento de personas con deudas por pensión de alimentos en todo el país

El Poder Judicial informó que, hasta diciembre de este año, alrededor de ocho mil personas con deudas alimentarias morosas fueron incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Esta cifra representa un incremento con respecto a los 7,495 inscritos durante 2024 y continúa una tendencia al alza en los últimos cinco años. La Corte Superior de Arequipa es la que presenta el mayor número de inscritos (1,530), seguida por Lambayeque (941) y Tumbes (831).

Consecuencias legales y objetivos del registro

El Redam tiene por finalidad registrar a quienes adeuden tres cuotas sucesivas o alternadas de la pensión alimentaria establecida por mandato judicial. Su objetivo es proteger los derechos de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

La inscripción genera consecuencias legales, las personas morosas no pueden postular a cargos de elección popular, ser contratadas o proveedoras del Estado, ni acceder a créditos, además de posibilitar embargos. La información del registro es proporcionada mensualmente a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para su inclusión en la Central de Riesgos.

Campaña de cobranza y baja tasa de regularización

Frente a esta problemática, el Poder Judicial realizó en julio una Campaña de Endosos Judiciales, donde jueces y juezas se desplazaron a domicilios, incluyendo zonas rurales, para entregar certificados de depósitos sin cobrar. Esta jornada permitió endosar certificados por más de S/ 66.9 millones a favor de más de cincuenta mil personas vulnerables. Pese a estos esfuerzos, solo sesenta personas morosas fueron excluidas del Redam en 2025 después de cumplir con sus obligaciones.

Mecanismos de presión y cifras

El registro funciona como un mecanismo de presión para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Para que una persona inscrita pueda acceder a un puesto de trabajo en entidades financieras o similares, debe primero cancelar la deuda o autorizar el descuento por planilla. Las cortes con menos inscritos son Ica (13), Del Santa (11), Ucayali (9), Cajamarca (7), San Martín y Sullana (5 cada una).