Sismo deja inhabitable colegio en La Libertad: padres piden al Minedu su reconstrucción inmediata

El colegio 80747 Horacio Zevallos, ubicado en el centro poblado Uningambal, distrito de Huaso, provincia liberteña de Julcán, fue declarado inhabitable, tras los daños estructurales sufridos por el sismo de magnitud 6.0, que remeció anoche varias regiones del país.

Las paredes tienen rajaduras lo que representa un peligro pues su derrumbe es inminente. Casi todos los salones, las oficinas, el auditorio, almacén, comedor y la sala de cómputo han quedado destruidos. También colapsó parte del techo de varias aulas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

En el centro educativo, que tiene más de 70 años de antigüedad, estudian 260 alumnos entre el nivel primaria y secundaria, y laboran 14 personas, entre docentes y personal administrativo. Los padres exigen al Ministerio de Educación (Minedu) su reconstrucción inmediata.

En diálogo con la agencia Andina, el profesor Huestor Alipio manifestó que solo el alcalde del centro poblado acudió al lugar para conocer el estado de la escuela. Esperan que los representantes del Minedu tomen cartas en el asunto inmediatamente.