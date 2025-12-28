Hospital La Caleta de Chimbote: señalan que sismo agravó los problemas de infraestructura

Foto Andina

Mediante un comunicado, el Hospital La Caleta de Chimbote, reportó serios daños en su infraestructura tras el sismo de magnitud 6.0 registrado anoche. El temblor afectó "los servicios de Emergencia, Cirugía y Ginecología", aunque la atención se restableció horas después.

Indican también que el sismo agravó el problema de infraestructura provocando "el desprendimiento de algunas baldosas en los techos, rajaduras en paredes (cuya antigüedad supera los 80 años) y el colapso temporal de los sistemas de agua y fluido eléctrico", pero todo ya fue solucionado.

PLANTA FÍSICA

En el documento, los representantes del nosocomio señalan que las deficiencias en la infraestructura son preocupantes y “ponen en riesgo la continuidad y seguridad de la atención a nuestros pacientes de ocurrir un evento telúrico de mayor magnitud".

Por lo que hicieron un llamado a las autoridades para hacer frente a la crítica situación que atraviesa el hospital y construir uno nuevo. "Si bien nuestro equipo profesional trabaja con total compromiso, nuestra planta física colapsó estructuralmente hace años", indicaron.