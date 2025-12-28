Intentan asaltar bus interprovincial en Chincha: pasajeros y chofer no cedieron ante amenazas

Según informa Correo, tres sujetos intentaron asaltar un ómnibus de la empresa PerúBus a la altura del sector conocido como Bajada La Perla, en Chincha. Los ladrones a bordo de un auto trataron de obligar al conductor que se detengan y abra la puerta.

El suceso se registró la madrugada del último jueves. El bus salió de su estación en Chincha con dirección a Lima. Los pasajeros que recién habían abordado y se acomodaban para el viaje se percataron de los asaltantes, que llevaban mascarillas.

LANZARON PIEDRAS

Los delincuentes cerraron el paso en el carril de sur a norte, para evitar que el ómnibus avance y esperaban que se detenga con el fin de abordar y perpetrar el atraco, pero el chofer, por exigencia de los pasajeros, no cedió ante las amenazas.

Logró realizar una maniobra temeraria en plena Panamericana Sur para librarse de los ladrones, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la unidad. Luego el conductor se dirigió al peaje de Jahuay, donde reportó el hecho a la Policía Nacional.