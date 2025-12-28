Conmoción en Cajamarca: conocido presentador muere por descarga eléctrica mientras animaba evento

Vecinos del distrito de Chota, en la región Cajamarca, están conmocionados por la muerte de un destacado presentador mientras dirigía un concurso de belleza. La víctima fue identificada como Elber Paredes Mejía, de 34 años.​

Según testigos, el comunicador estaba sentado sobre la tarima, descansando, durante un baile de las participantes, cuando de un momento a otro se apoyó en una estructura metálica para levantarse, recibiendo una descarga eléctrica.

HABRÍA IRREGULARIDADES

Un sonidista notó lo sucedido y ayudado con una vara de madera apartó al presentador de la barra metálica que transmitía la electricidad. Se conoció que la víctima falleció camino al hospital. Deja a un menor de 9 años en la orfandad.

Familiares del comunicador pidieron una investigación para determinar responsabilidades. Indicaron que habría irregularidades en las condiciones de seguridad de la estructura donde se desarrollaba el certamen de belleza, informa Correo.​