Chimbote sigue temblando: se registró réplica de magnitud 4,1 tras fuerte sismo

El movimiento telúrico ocurrió horas después de que un sismo de magnitud 6,0 sacudiera la costa de Áncash. Autoridades recomiendan mantener medidas de prevención.

Una réplica de magnitud 4,1 se registró a las 10:51 de la noche del viernes 27 de diciembre a 68 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 kilómetros y fue percibido levemente por la población de la zona costera.

Este nuevo temblor ocurrió horas después del fuerte sismo de magnitud 6,0 que remeció la costa de Áncash la misma noche. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, dicho movimiento tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, una profundidad de 52 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado V en áreas urbanas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia de estos movimientos sísmicos. No obstante, el IGP y los organismos de defensa civil continúan monitoreando la actividad sísmica en la zona ante la posibilidad de nuevas réplicas.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y contar con una mochila de emergencia, así como identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo. Recordaron que la información oportuna y la preparación son claves para reducir riesgos ante la ocurrencia de sismos en el país.